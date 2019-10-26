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Rus asker, kışlasındaki 8 askeri öldürdü

Rus asker, kışlasındaki 8 askeri öldürdü
Rus asker, kışlasındaki 8 askeri öldürdü

Rusya’da askeri kışlasında görev değişimi sırasında Rus asker kışlasındaki 8 askeri tarayarak öldürdü.

Rusya'ya bağlı Transbaykal dağlık bölgesinde bulunan Gorny kasabasında bulunan bir askeri birlikte askerlerin nöbet değişimi sırasında bir asker 8 askeri tarayarak öldürdü. Askeri kışla kapısında görev değişimi sırasında askeri personeli taşıyan bir minibüs kapıdan çıkmak üzereyken asker aracı taradı. Rusya İçişleri Bakanlığı olayla ilgili açıklama yaparak aracı tarayan askerin adının Ramil Shamsutdinov olduğunu ve gözaltına alındığını açıkladı. Askerin taradığı araçta bulunan 2 üst rütbeli asker 5 er ve 1 sözleşmeli askerin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Minibüste bulunan 2 askerin hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken askerin psikolojik analizine başlandığı ve ardından ceza evine gönderileceği açıklandı. Olayın terör saldırısı mı yoksa psikolojik nedenlerle mi yaşandığı konusunda yapılan soruşturmanın sürdüğü duyuruldu.

Erhan Altıparmak
 

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