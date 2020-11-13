İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rus askeri, Dağlık Karabağ'da gözlem noktalarına yerleşiyor

Rus askeri, Dağlık Karabağ'da gözlem noktalarına yerleşiyor
Rus askeri, Dağlık Karabağ'da gözlem noktalarına yerleşiyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Dağlık Karabağ’da gözlem noktaları kuran Rus Barış Güçleri’nin bölgede kontrolü sağladığını ve temas hattının tamamında ateşkese uyulduğunu açıkladı.

Rus askeri, Dağlık Karabağ'da gözlem noktalarına yerleşiyor - Tıkla İzle

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov dün gece saatlerinde yaptığı basın açıklamasında, Rus Barış Gücü askerlerinin, Dağlık Karabağ'daki faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Açıklamaya göre; Rus askeri, dün itibariyle Karabağ'da belirlenen yerlere gözlem noktaları kurdu ve bölgede kontrolü sağladı. Konaşenkov yaptığı açıklamada, “Bugün, Rusya barış güçlerinin önde gelen birlikleri, Dağlık Karabağ topraklarında ateşkes ve çatışmaların sonlanması ile ilgili anlaşmalara uyulup uyulmadığını izleme görevini yerine getirmeye başladı. Temas hattının tamamında ateşkese uyuluyor. 15. Motorlu Piyade Tugayı'nın barış gücü taburu, tempolu bir yürüyüşle saat 17.00'de Hankendi kentine girdi” dedi.

Dağlık Karabağ'a 10 yeni gözlem noktası kuruldu

Konaşenkov, Rus Barış Gücü askerlerinin kurduğu gözlem noktalarıyla ilgili olarak, “Barış gücü tugayının öncü birlikleri; Goris, Sus, Geytala, Lısogorskiy geçidi, güneybatı Şuşa kenar mahalleleri güzergahında ilerledi ve 'Güney' (Yug) sorumluluk bölgesinde 4 gözlem noktasına konuşlandı. Barış gücü birlikleri Laçin koridorunda ve yolun Laçin-Lısogorskiy Sovhozu kısmında 6 geçici gözlem noktası kurarak kontrolü sağladı” diyerek, şu ana kadar 10 gözlem noktası kurulduğunu belirtti.

Erhan Altıparmak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.