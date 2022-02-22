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Rus askeri Donbass Bölgesi'ne girecek

Rus askeri Donbass Bölgesi'ne girecek
Rus askeri Donbass Bölgesi'ne girecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararname ile Rus askeri Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nde göreve başlayacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararını aldıklarını duyururken ayrıca Rus ordusunun Donetsk ve Luhansk'ta barışın sağlanması yönünde kararname imzaladı.

Putin'in imzaladığı kararnamede, “Lugansk Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ilettiği talep üzerine Rus Silahlı Kuvvetleri, Lugansk Cumhuriyeti topraklarında barışı koruma misyonları icra edecek” ifadeleri yer alırken Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Donetsk ve Luhansk ile diplomatik ilişkiler kurulması talimatı verildi.

Donetsk ve Luhansk liderleri de kararnameyi imzaladı

Putin'in imzaladığı kararnameden sonra Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Denis Puşilin ve Luhansk Halk Cumhuriyeti Leonid Paseçnik'te kararnameler imzaladı. Rusya'nın, Donetsk ve Luhansk'a barışı koruma birliği göndermesine olanak tanıyan kararnameleri imzalayan ayrılıkçıların liderleri aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür mesajları gönderdi.

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