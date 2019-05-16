Rus askeri kargo gemisi boğazdan geçti

Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' adlı askeri kargo gemisi, saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce
Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' adlı askeri kargo gemisi, saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce
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