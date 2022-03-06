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Rus askerleri, Irpin'deki sivilleri bombaladı

Rus askerleri, Irpin'deki sivilleri bombaladı
Rus askerleri, Irpin'deki sivilleri bombaladı

Ukrayna'nın Irpin kentinde, Rus askerleri tarafından sivillerin üzerine roket ve bomba atışları gerçekleştirildi.

Rus askerleri, Irpin'deki sivilleri bombaladı - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna saldırılarının 11. gününde bazı kentlerde çatışmalar artarken Kiev'e yakın noktadaki Irpin kentinde Rus askerleri tarafından roket ve bombalar kullanıldı. İnsanların sokaktayken gerçekleştiği saldırıda, bir roketin caddeye fırlatılması nedeniyle birçok kişi ağır yaralandı. Çevredekiler yaralıları kurtarmaya çalışırken, bir sokak köpeğinin de yaralandığı ve bağırmaya başladığı görüldü. Saldırıda can kaybı olup olmadığı ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Rus askerlerinin kentteki saldırıları ise devam ediyor.

Erhan Altıparmak
 

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