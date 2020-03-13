Rus askerleri korona virüsüne karşı maske kullanmaya başladı

Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan ve Rusya'da şu ana kadar 36 kişide görülen korona virüsüne karşı Rus ordusu teyakkuza geçti. Rusya Savunma Bakanlığı ülkede virüsün yayılması sebebiyle önleyici tedbirler alınmaya başlandığını duyurdu. Rus askerlerinden fotoğrafların servis edildiği açıklamada askeri kışlalarda ve diğer görev yerlerinde bulunan Rus askerlerinin tümünün maske taktığı kışla içlerine giren araçların ilaçlandığı, bazı askerlerin nükleer felaketlerde giyilen kıyafetleri giydiği ve nöbetlerde de maskeli askerlerin nöbet tuttuğu belirtildi. Bakanlık açıklamasında virüsün yayılmasına karşı askerlerin bilinçlendirildiğini ve tatbikatların başlandığını da belirterek bu çalışmaların yaygınlaştıracağını duyurdu.

Erhan Altıparmak