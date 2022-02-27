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Rus askerleri Ukrayna'nın Bucha şehrinde ilerlemeye çalışıyor

Rus askerleri Ukrayna'nın Bucha şehrinde ilerlemeye çalışıyor
Rus askerleri Ukrayna'nın Bucha şehrinde ilerlemeye çalışıyor

Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında olan Buça şehrinde Ukrayna ordusu ile şehir merkezine ilerlemeye çalışan Rus birlikleri arasında çatışmalar sürerken, Rus askerinin Kiev'e ilerleyişinin önüne geçebilmek için Bucha-Irpin köprüsü havaya uçuruldu.

Rus askerleri Ukrayna'nın Bucha şehrinde ilerlemeye çalışıyor - Tıkla İzle

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 30 kilometre uzaklıkta olan Bucha şehri, Rus askeri birliklerinin saldırısına uğradı. Sivil yerleşim yerlerini de hedef alan Rus askerleri, merkeze doğru ilerlerken görüntülendi.

Ukrayna ordusu, Rus askerinin Kiev'e ilerleyişinin önüne geçebilmek için Bucha-Irpin köprüsünü havaya uçurdu. Ukrayna ordusu ile Rus güçler arasında Bucha sokaklarında çatışmalar sürüyor.

Bekir Keskin
 

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