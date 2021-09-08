Rus Bakan tatbikatta hayatını kaybetti

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde bulunan Norilsk kentinde Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeny Zinichev'in, bakanlığa bağlı birimler arası arama-kurtarma tatbikatı sırasında hayatını kaybettiği bildirildi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Acil Durumlar Bakanı Yevgeny Zinichev Norilsk'te kentinde Kuzey Kutup bölgesinde yaşanabilecek acil durumlara karşı düzenlenen bir tatbikat sırasında, bir kişinin hayatını kurtarmak adına yapılan tatbikat sırasında trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini size bildirmekten dolayı üzgünüz” denildi.

Öte yandan Rus medyasına göre tatbikat sırasında kıyı kenarında duran bir kişi suya düşerken, Bakan Zinichev de söz konusu kişiyi kurtarmak için suya atladığı sırada kayaya çarptı ve helikopterle hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti.

2018'de göreve başlamıştı

55 yaşındaki Bakan Zinichev, Norilsk kentindeki temasları kapsamında dün bir itfaiye istasyonunun inşaatını denetlemişti. 18 Ağustos 1966'da Rusya'nın St. Petersburg şehrinde doğan Zinichev, 1984-1986 yılları arasında Sovyetler Birliği Kuzey Filosu'nda görev yaptı. 1987'den sonra çeşitli kurumların kademelerinde görev alan Zinichev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın korumalığını da üstlendi. Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) başkan yardımcılığını da yapan Zinichev, 18 Mayıs 2018 tarihinden beri Rusya Acil Durumlar Bakanlığının başında bulunuyordu.



Erhan Altıparmak

