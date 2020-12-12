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Rus Barış Gücü Kuvvetleri: 'Hadrut Bölgesi'nde ateşkes ihlal edildi'

Rus Barış Gücü Kuvvetleri: 'Hadrut Bölgesi'nde ateşkes ihlal edildi'
Rus Barış Gücü Kuvvetleri: 'Hadrut Bölgesi'nde ateşkes ihlal edildi'

Dağlık Karabağ’daki ateşkesi izlemekle görevli Rus Barış Gücü Kuvvetleri, Ermenistan tarafından Hadrut Bölgesi’nde ateşkesin ihlal edildiğini açıkladı.

Azerbaycan, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini duyururken Rus Barış Gücü kuvvetleri taraflara ateşkese uyması çağrısında bulundu.

Dağlık Karabağ'da 10 Kasım tarihinde ilan edilen ateşkes anlaşmasının ilk ihlali gerçekleşti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokatif eylemlerle ateşkesi ihlal ettiğini ve kendilerinin savunma tedbirleri aldığını duyururken, Rusya tarafından da açıklama geldi.

Rus Barış Gücü Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, “Rus Barış Kuvvetleri, Dağlık Karabağ topraklarında görevini yerine getirmeye devam ediyor. 23 gözlem noktasında Rus Barış Güçleri durumu gece gündüz izliyor. Hadrut Bölgesi'nde ateşkesin ihlal edildiği olay gerçekleşti. Bölgede otomatik silahlarla atışlar gözlendi. Taraflara doğrudan iletişim kanallarıyla ateşkes gözlemi için talep iletildi” denildi.

Erhan Altıparmak

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