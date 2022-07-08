Rus Belediye Meclis Üyesi Gorinov, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından 15 Mart tarihinde Moskova Belediye Meclis Toplantısı'nda ülkesinin Ukrayna'ya saldırılarına karşı çıkan ve “özel askeri operasyonlar” yerine “savaş” ifadesini kullanan Moskova Belediye Meclis Üyesi Aleksey Gorinov'un yargılanmasına ilişkin açılan dava bugün de devam etti. Yaklaşık 3 ay boyunca cezaevinde tutuklu bulunan Gorinov'un yargılandığı davanın dünkü oturumunda Mahkeme Savcısı meclis üyesinin Rus Ceza Kanunu'nda yer alan “sahte bilgi yaymak” ve “siyasi nefrete dayalı söylemler kullanmak” maddelerine göre 7 yıl hapis cezası almasını talep etmişti. Moskova'daki Meshchansky Bölge Mahkemesi'nde bugün devam eden oturumda Mahkeme Heyeti meclis üyesi ile ilgili son kararını verdi. Yargıç Olesya Mendeleeva, Belediye Meclis Üyesi Aleksey Gorinov'un 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. Mahkemenin kararının ardından Gorinov tekrar cezaevine gönderildi.

Erhan Altıparmak