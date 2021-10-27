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Rus bombardıman uçaklarına Norveç'e ait F-16'ları eşlik etti

Rus bombardıman uçaklarına Norveç'e ait F-16'ları eşlik etti
Rus bombardıman uçaklarına Norveç'e ait F-16'ları eşlik etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait 2 adet Tu-160 tipi uzun menzilli stratejik bombardıman uçağının Barents ve Norveç Denizi üzerinde uçuş gerçekleştirdiğini belirtti. Bakanlık, uçuş sırasında bazı bölgelerde Rus uçaklarına Norveç Hava Kuvvetlerine ait F-16 tipi savaş uçaklarının da eşlik ettiğini kaydetti.

Rus bombardıman uçaklarına Norveç'e ait F-16'ları eşlik etti - Tıkla İzle

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus Hava Kuvvetlerine ait 2 adet Tu-160 tipi uzun menzilli stratejik bombardıman uçağının, Barents ve Norveç Denizi üzerinde 8 saatlik planlı bir uçuş gerçekleştirdiğini ifade etti. Rus uçaklarına, Rusya'nın Kuzey Filosu Hava Kuvvetlerine ait MiG-31 tipi savaş uçağının eşlik ettiğini bildiren Bakanlık, "2 adet Tu-160 tipi uzun menzilli stratejik bombardıman uçağı Barents ve Norveç Denizlerinin tarafsız suları üzerinde planlı bir uçuş gerçekleştirdi. Uçuş eskortu Kuzey Filosu Hava Kuvvetlerine ait MiG-31 avcı uçağı tarafından sağlandı. Uçuş yaklaşık 8 saat sürdü" ifadelerini kaydetti.

Açıklamada, uçuş sırasında bazı bölgelerde ise Norveç Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 tipi savaş uçaklarının Rus uçaklarına eşlik ettiğini aktaran Rusya Savunma Bakanlığı, "Rotanın belli noktalarında Rus uçaklarına, Norveç Hava Kuvvetlerine ait F-16 tipi savaş uçakları eşlik etti" ifadeleri kullandı. Bakanlık, açıklamanın sonunda ise Rus uçaklarının uçuşlarının uluslararası havacılık kurallarına sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştiğini vurguladı.


Erhan Altıparmak
 

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