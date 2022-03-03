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Rus bombardımanı altındaki Kiev'de parlamento toplandı

Rus bombardımanı altındaki Kiev'de parlamento toplandı
Rus bombardımanı altındaki Kiev'de parlamento toplandı

Rus ordusunun bombardımanı altındaki Ukrayna’nın başkenti Kiev’de parlamento toplanarak, milletvekilleri kanun tekliflerini onayladı.

Rus bombardımanı altındaki Kiev’de parlamento toplandı - Tıkla İzle

Rusya'nın bombardımanı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de milletvekilleri yasa tekliflerini onaylamak üzere parlamentoda toplandı. Milletvekilleri, Ukrayna Milli Marşı'nı okumasının ardından kanun tekliflerini onayladı. Onaylanan teklifler arasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ilan ettiği ülke genelindeki seferberlik, işgalci Rus ordusuna yardım ve yataklığa ceza, Rusya lehine işe yarar kıymetli bilgilerin ve reklamların çalışmaları, Rusya'ya ait mülkiyetlere el konulması, yağmacıların cezalandırılması yer aldı.

Bekir Keskin

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