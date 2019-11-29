Rus Büyükelçi Karlov suikasti davası ertelendi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Davaya ilişkin mahkemeye gelen evrakların okunmasının ardından sanıkların ek savunmaları alındı. Tutuklu sanık Hüseyin Kötüce, önceki celselerde dinlenen tanıkların, kendi beyanlarını doğruladığını söyledi. Karlov hakkında istihbarat toplamadığını, Karlov'un korumasız gezdiği yönünde bir bilgiyi kimseye vermediğini öne sürdü.

Mahkeme başkanı, tutuklu sanık Hayrettin Aydınbaş'a yönelik tanık ifadelerinde, Aydınbaş'ın "büyük bölge talebe mesulu" olduğu yönünde beyanların bulunduğunu belirtti. Bu konuda savunması istenen Aydınbaş, "Tanık beyanları hakkında konuşmayacağım. Bu konuda tanıklar mahkemeye geldiği zaman beyanlarda bulunacağım" dedi.

Ev arkadaşı tanık olarak dinlendi

Suikastçi Mevlüt Mert Altıntaş'ın ev arkadaşı Serkan Ö., tanık olarak dinlenildi. Altıntaş ile bir arkadaşının vasıtasıyla tanıştığını anlatan Serkan Ö., "Arkadaşım, Mevlüt Mert Altıntaş'ın maddi sıkıntı yaşadığını ve ev arkadaşı aradığını söyledi. O dönem emniyetten ihraçlar yapılıyordu. Ben de Mevlüt'e 'örgütle bağlantın var mı' diye sordum. O da hiçbir örgütle bağlantısının bulunmadığını söyledi. Eve 3 valizle geldi ve yerleşti" ifadelerini kullandı.

Suikast anında İstanbul'da olduğunu, olayı televizyonda gördüğünü söyleyen Serkan Ö., "Bunun üzerine en yakın karakola gittim ve ifade verdim. Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ'cü olduğunu bilmiyordum. Ben, kapımı bir emniyet mensubuna açtım, elinde silahla dağda gezen birine değil" diye konuştu.

Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Ocak 2020'ye erteledi.

Abdullah Sarica