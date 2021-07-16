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Rus çiftin asansördeki kanlı kavgası temizlikle bitti

Rus çiftin asansördeki kanlı kavgası temizlikle bitti
Rus çiftin asansördeki kanlı kavgası temizlikle bitti

Rusya'da bir çiftin asansördeki kavgası etrafı kana buladı. Birbirlerine acımasızca vuran genç çift, bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi asansörü temizlerken, o anlar güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Rus çiftin asansördeki kanlı kavgası temizlikle bitti - Tıkla İzle

Rusya'nın Ekaterinburg kentinde geçtiğimiz 13 Temmuz'da bir çiftin asansörde yumrukla başlayıp temizlikle biten kavgası viral oldu. Apartmanın asansöründeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, asansöre binen kadın, arkasından gelen yüzü kanlı erkek arkadaşının yumruklarına maruz kalıyor.

Kadın, erkek arkadaşına karşı koymaya çalışırken, asansördeki şiddet dakikalarca devam ediyor. Adam telefonda görüşme yaptığı sırada kadın asansörde kamera olduğunu fark ediyor.

Öfkeli adam kamerayı umursamazken, saniyeler sonra acımasızca vurmaya devam ettiği ve kafa attığı kadını asansörden dışarı atıyor.

Kanlı kavga temizlikle bitti

Kavgayı sona erdiren genç çiftin kanlar içinde kalan asansörü temizlik kovası ve bez alarak temizlemeye geldiği görülüyor.

Birbirini darp ederek yaralayan çiftin temizlikten önce yaralarını bandajla sardığı dikkatlerden kaçmazken, asansörün içindeki cam kırıkları ve dairelerin önüne kadar yayılan kan izlerine itinayla temizlediği görülüyor.

Çiftin asansördeki anları sosyal medyada kısa sürede yayılarak viral hale gelirken, olay Rusya'da en çok izlenen ve tartışılan konular arasına girdi. Olayla ilgili adli bir süreç başlatılmadığı öğrenildi.

Erhan Altıparmak
 

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