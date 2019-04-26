İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Rus diplomat ile Venezuela Dışişleri bakanı arasında samimi diyalog

Rus diplomat ile Venezuela Dışişleri bakanı arasında samimi diyalog
Rus diplomat ile Venezuela Dışişleri bakanı arasında samimi diyalog

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreasa ile buluşmasında Rusça “Nasılsın kardeşim” ifadelerini kullanarak sarıldı.

Rus diplomat ile Venezuela Dışişleri bakanı arasında samimi diyalog - Tıkla İzle

Amerika'nın ekonomik yaptırım ve siyasi baskılarıyla karşı karşıya kalan Venezuela'ya en büyük desteği Rusya, Türkiye ve Çin vermeye devam ediyor. Rusya'nın askeri ve politik olarak büyük destek verdiği Venezuela ile görüşmeler her alanda devam ediyor. BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreasa ile bir araya gelerek Venezuela'daki durumu görüştü. Gerçekleşen görüşmede 2 ülke arasındaki ilişkiler, Rusya ve Venezuela'nın Birleşmiş Milletler'deki pozisyonu ve ortak çalışmalarının yanı sıra Venezuela'daki güncel konular ele alındı.

Rus diplomattan Rusça karşılama 

Nebenzya ve Arreasa arasında gerçekleşen görüşmeden çok Rus diplomatın Venezuela Dışişleri Bakanı'nı samimi bir şekilde karşılaması gündem oldu. Her iki tarafın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Nebenzya'nın, Venezuela Dışişleri bakanı Jorge Arreasa'yı karşıladığı sırada sarıldığı ve Rusça olarak “Kak Dila Brat Moi” yani “Nasılsın benim kardeşim” sözleri duyuldu. Yayınlanan görüntülerde ikili arasında yapılan görüşmelerden kesitler sunulurken görüntülerdeki bu kısımların sessiz olarak verilmesi dikkatlerden kaçmadı.  

Erhan Altıparmak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.