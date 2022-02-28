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Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'ya hava sahaları kapatıldığı için Cenevre'deki toplantıya gidemeyecek

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'ya hava sahaları kapatıldığı için Cenevre'deki toplantıya gidemeyecek
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'ya hava sahaları kapatıldığı için Cenevre'deki toplantıya gidemeyecek

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle birçok Avrupa ülkesinin hava sahasını Rusya'ya kapatması sonucu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve heyeti, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Toplantısı'na katılamayacağını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle batılı ülkeler Rusya'ya karşı ekonomik ve hava ambargoları uygulamaya devam ediyor. Rus hükümeti tarafından, bu ambargolar nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile heyetinin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Toplantısı'na katılamayacağı ifade edildi. Rus yetkililer Cenevre'de önümüzdeki Salı günü gerçekleşmesi planlanan toplantıya mevcut durumda Lavrov ve heyetinin katılamayacağını belirtirken BM'ye, Rus heyetinin Cenevre'ye ulaştırılması konusunda çağrı yapıldı.

Erhan Altıparmak
 

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