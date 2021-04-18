Rus doktorlar: 'Navalny'nin böbrekleri işlevsiz halde'

Rusya'da zehirlendikten sonra Almanya'da tedavi olan ve Moskova'ya dönüşünde tutuklanan Rus muhalif lider Alexei Navalny, gönderildiği cezaevinde tıbbi yardım alamadığı gerekçesiyle açlık grevine başlamıştı. Rusya'nın Vladimir bölgesindeki bir cezaevinde tutulan Navalny'nin açlık grevindeki 3. haftasında durumunun kötüleştiği açıklandı.

Rus Doktorlar İttifakı Sendikası Başkanı ve aynı zamanda Navalny'nin doktorlarından Anastasia Vasilyeva, sosyal medya hesabı üzerinden muhalif liderin son kan testi sonucunu yayınladı. Vasilyeva yaptığı açıklamada, Navalny'yi acilen görmek için cezaevi yönetimine başvuruda bulunduklarını ancak başvurunun üzerinden 2 gün geçmesine rağmen kendilerine olumlu veya olumsuz yönde bir cevabın gelmediğini belirtti.

"Navalny'nin böbrekleri işlevsiz halde"

44 yaşındaki Alexei Navalny'nin kalp doktorlarından Yaroslav Ashikhmin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, test sonuçlarına göre potasyum seviyesinin çok yükseldiğini, bu durumun kalp krizine neden olabileceğini vurguladı. Ashikhmin, kreatin seviyesinin de çok yüksek olması nedeniyle Navalny'nin böbreklerinin işlevsiz hale geldiğini ifade etti.

"Alexei ölüme doğru gidiyor"

Doktorların yaptığı endişe verici açıklamalardan sonra Navalny'nin Basın Danışmanı Kira Yarmysh, sosyal medya hesabından muhalif liderin açlık grevine başladığı günden bugüne 3 hafta geçtiğini ve bu süre zarfında 15 kilo verdiğini aktardı. Yarmysh, “İnsanlar ölmek kelimesini ağızlarına almamaya çalışıyor ama bugün Alexei ölüme doğru gidiyor. Birkaç günlük süresi kaldı” diyerek korkularını dile getirdi.