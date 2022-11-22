Rus fenomenlerden, Polonya Cumhurbaşkanı Duda'ya telefon şakası



Rus sosyal medya fenomenleri “Vovan” lakaplı Vladimir Kuznetsov ve “Lexus” lakaplı Aleksey Stolyarov, Polonya topraklarına füzenin düştüğü 15 Kasım tarihinde Polonya Cumhurbaşkanı Andrezj Duda'nın ofisini telefonla arayarak kendilerini Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron olarak tanıttı. Duda, sözde Macron olduğu sanılan Rus fenomenler ile Polonya'ya düşen füze hakkında konuşmaya başladı.

Kuznetsov ve Stolyarov tarafından yayınlanan ses kaydında, Polonya'ya düşen füze hakkında sorular soran fenomenlere Duda, "İnan bana Emmanuel son derece dikkatliyim. Rusları suçlamıyorum. Sence Rusya ile bir savaşa mı ihtiyacım var? Hayır, bunu istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Polonya topraklarına düşen füzenin Rus füzesi olduğu konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ısrarcı olduğunu söyleyen Duda, "ABD Başkanı Joe Biden bu olaydan Rusya'yı sorumlu tutmuyor. Ancak Vladimir Zelenskiy bu füzenin Rus füzesi olduğu konusunda ısrarcı" dedi.

Telefon şakası ile ilgili soruşturma başlatıldı

Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, "Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, görüşmenin alışılmadık şekilde bir aldatma girişimi olabileceğini anladı ve konuşmayı sonlandırdı" ifadeleri kullanılarak, Rus fenomenlerin Cumhurbaşkanı Duda'ya nasıl ulaştıkları hakkında soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

Johnson'a da şaka yapmışlardı

Kuznetsov ve Stolyarov yaptıkları telefon şakaları ile tanınırken, daha önce de İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiliz şarkıcı Elton John, Prens Harry ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi birçok ünlü isme telefon şakaları yapmıştı.

Füzelerin Ukrayna'ya ait olduğu belirtilmişti

Batılı ülkeler, Polonya'nın güneydoğusundaki Przewodow köyüne düşen ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan füzelerin Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarına karşılık veren Ukrayna hava savunma sistemlerine ait olduğunu ve kazayla Polonya topraklarına düştüğünü ifade etmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Polonya medyasında yayınlanan olay yeri fotoğrafları üzerinde inceleme yaptıklarını ve düşen füze parçalarının Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait S-300 hava savunma sistemlerine ait parçalar olduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı.

Erhan Altıparmak



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