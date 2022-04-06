Rus füzeleri Dnipro şehrini hedef aldı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 42. gününde devam ederken, Rusya Ukrayna'nın kritik noktalarını hedef almayı sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde bombardıman tehlikesi sonucunda sirenlerin çaldığı Ukrayna'nın Dnipro şehri Rus füzeleriyle vuruldu. Dnipro'nun Novomoskovsk bölgesinde vurulan fabrikada çıkan yangın 8 saatten uzun süren bir çalışma sonrasında söndürülürken, yakıt deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Dnipro Valisi Valentyn Reznichenko konu hakkında yaptığı açıklamada, “Gece düzenlenen saldırılarda kimse zarar görmedi. Zor bir geceydi. Düşman bize havadan saldırdı ve yakıt deposu ile bir fabrikayı hedef aldı. Yakıt deposu tamamen yok edildi. Fabrikadaki yangın şimdi söndürüldü. Yangın söndürme çalışmaları 8 saatten daha uzun sürdü. Görev alan herkese teşekkür ederim. Biz kazanacağız” ifadelerini kullandı.



Bekir Keskin

