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Rus füzeleri Yavoriv'deki askeri üssü vurdu: 35 ölü, 134 yaralı

Rus füzeleri Yavoriv'deki askeri üssü vurdu: 35 ölü, 134 yaralı
Rus füzeleri Yavoriv'deki askeri üssü vurdu: 35 ölü, 134 yaralı

Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadoviy, Lviv’deki NATO’ya bağlı olduğu iddia edilen askeri merkezin 30 roketle vurulmasının ardından 35 kişinin hayatını kaybettiğini 134 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Rus füzeleri Yavoriv'deki askeri üssü vurdu: 35 ölü, 134 yaralı - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 18. gününde de devam ediyor. Lviv'in kuzey batısında Polonya sınırına 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve Yavoriv Askeri Poligonu (Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi) olarak bilinen, NATO'ya bağlı uluslararası askeri birliklerin de olduğu ifade edilen üs bölgesi, atılan 30 roketle Rusya'nın saldırısına uğradı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadoviy, "Resmi verilere göre askeri noktaya 30 roket saldırısı düzenlendi. Uçaklar Saratov'dan (Rusya) kalkarak Karadeniz üzerinden geldi.

Saldırı sonucunda 35 kişi hayatını kaybetti, 134 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale yapıldı ve bir kısmı hastanelere götürüldü" dedi.

Volkan Kayalar - İsmail Coşkun - Bekir Keskin
 

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