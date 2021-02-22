Rus gelin Ksenia'nın AK Parti'yi seçtiğini duyan yerleşik yabancılar üyelik için kuyruğa girdi

Rusya'dan 2000 yılında tatil için Antalya'ya gelen Ksenia Selin Akkanat (39), 2003 yılında Osman Akkanat ile evlendi. Türk vatandaşı olmayı tercih eden Akkanat, Antalya'da kalıp yaşamını sürdürmeye devam etti. Evliliğinden 2 çocuğu bulunan Akkkanat, TBMM toplantılarını izlerken siyasete merak saldı. Yeşilçam filmleri sayesinde de Türkçe konuşmayı söken Akkanat, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra siyasette aktif olarak yer almak istedi ve 2018 yılında AK Parti'ye üye oldu. Dönemin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in açtırdığı Siyaset Akademisi'ne katılarak başarı belgesi alan Akkanat, AK Parti Konyaaltı İlçe Kadın Kolları'nın teklifiyle STK ve Halkla İlişkiler Başkanı olarak göreve başladı.

Ksenia'yı duyan üye olmak istedi

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberi ile 3,5 aydır partideki görevini başarıyla sürdüren Rus ve Türk vatandaşı Ksenia'nın AK Parti'de STK ve Halkla İlişkiler Başkanı olduğunu öğrenen kentteki yabancı asıllı Türk vatandaşları kadınlar da partiye üye olmaya karar verdi. Kente daha önce gelip Türk vatandaşı olan Azerbaycan uyruklu Şafak Kutluel ile Elvira Samadova, Polonya uyruklu Natela Kondekova, Rusya uyruklu Gülmira Osman, Kırım Özerk Cumhuriyeti uyruklu Evelina Kadıkıran için bugün İl Başkanlığı'nda üyelik töreni düzenlendi. Törene İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın yanı sıra, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz, AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, Konyaaltı İlçe Kadın Kolları Başkanı Esra Karababa, Konyaaltı İlçe Kadın Kolları STK ve Halkla İlişkiler Başkanı Ksenia Selin Akkanat ve partililer katıldı. AK Parti saflarını seçen yabancı uyruklu Türk vatandaşı 5 kadına Ayşe Keyik Yılmaz tarafından rozetleri takıldı.

“Partimiz güçlenerek yoluna devam edecek”

Törende bir konuşma yapan İl Başkanı Ethem Taş, farklı ülke vatandaşları olsa da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen kişilerin AK Parti'yi tercih etmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. AK Parti'nin Antalya'da güçlenerek yoluna devam ettiğine işaret eden Taş, “Önümüzdeki haftalarda da hem farklı partilerden hem de Türk vatandaşı olan yabancı vatandaşlarla partimiz güçlenerek yoluna devam edecek ve üye çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettireceğiz” dedi.

“Bizi izlemeye devam edin”

Taş, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne her kesimi kucaklayarak yoluna devam ettiğine dikkati çekerek, “Hem herkesi kucaklayarak Antalya'da çok güzel hizmetler yapmış bir parti, hem de oy oranlarını yüzde 21'den yüzde 47'lere yükseltmiş bir partidir. Biz güçlenerek üye sayımızı arttırdık. Şu anda Antalya'da yaklaşık 325 bin üyemiz var. Antalya'da en fazla üyesi bulunan siyasi partiyiz. Farklı ülkelerden ülkemize yerleşip vatandaşlık alan hemşerilerimiz bugün burada AK Parti ailesine güç verdiler. Üye sayımız 325 binlerde ama bu yıl hedefimiz üye sayımızı Antalya'da 375 bine çıkarmak. Katılım ve rozet takmalarımız sürecek, bizi izlemeye devam edin” ifadelerini kullandı.

“Güçlü bir aileyiz”

İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz, güçlü bir aile olduklarını belirterek, “Bunun mesajını her fırsatta elimizden geldiği kadar vermeye çalışıyoruz. Bu kadar kıymetli 5 tane güzel kadınımızın teşkilatımıza dahil olması, bizimle birlikte aynı yolda yürüdüğünü göstermesi bizim için çok kıymetliydi” diye konuştu.

“Yapılan haberin ardından yoğun bir ilgi gördük”

Konyaaltı ilçesinin kozmopolit bir ilçe olduğuna değinen Konyaaltı İlçe Kadın Kolları Başkanı Esra Karababa, Ksenia Selin Akkanat'ın haberi sonrası yoğun bir ilgi gördüklerini ifade ederek, "Yabancı aynı zamanda Türk vatandaşı olan kadınlarımızın partimize üyeliklerini gerçekleştirdik. Konyaaltı kozmopolit bir ilçe, oldukça fazla yabancı uyruklu insan yaşıyor. Yabancı olup Türk vatandaşı olarak yaşayan kadınlarımız var. Onların ihtiyaçlarını, dileklerini, sorunlarını dinlemek üzere yola çıktık. Üyelerimizin çoğunluğunu Rusya, Azerbaycan ve Ukrayna vatandaşlarımız oluşturuyor. Yapılan haberin ardından yoğun bir ilgi gördük” dedi.

“Kendimi köprü olarak hissediyorum”

Diğer yabancı uyruklu Türk vatandaşlarının AK Parti'yi seçmesinden çok mutlu olduğunu dile getiren Ksenia Selin Akkanat da, “Haberin ardından Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden mesajlar aldım. Kadınlar partiye nasıl üye olabileceklerini sordular. Ben kendimi köprü olarak hissediyorum. Partimize büyük bir ilgi var. Nasıl üye olacaklarını bilmiyorlardı, bende aracı oldum. Çok mutlu oldum. Bu ülke vatandaşı ile evliyim, zaten gönül vermişim. Şimdi daha aktif olarak çocuklarımız için daha güzel şeyler yapmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Çok güçlü ve iyi bir lider”

Partiye üye olan Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı Elmira Samadova ise, Türkiye'ye 21 yıl önce geldiğini ve bir çocuk annesi olduğunu söyledi. Samadova, her iki ülkenin de bir millet olduğuna vurgu yaparak, “Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanında oldu. Bunu tarih gösterdi zaten. AK Parti'yi desteklemek için buradayız. AK Parti'ye üye olduğum için çok mutluyum” dedi.

Samadova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili de, “Çok güçlü ve iyi bir lider” ifadesini kullandı.

Suat Metin - İsa Akar

