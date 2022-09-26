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Rus genç, babasını çekiçle öldürdüğü o anları kayıt altına almış

Rus genç, babasını çekiçle öldürdüğü o anları kayıt altına almış
Rus genç, babasını çekiçle öldürdüğü o anları kayıt altına almış

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tatil yapan babasını çekiçle öldüren Dmitry Stepanov'un o anları önceden kurduğu kamera ile kayıt altına aldığı ortaya çıktı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekiple yakalanan Stepanov'un kamerayı kurduktan sonra havlunun altından çıkardığı çekiçle babasına çekiçle saldırdığı görüldü.

Rus genç, babasını çekiçle öldürdüğü o anları kayıt altına almış - Tıkla İzle

Olay, Çolaklı turizm bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri Rus uyruklu Pavel Stepanov (62) isimli şahsın çekiçle darp edilerek yaşamını yitirdiğini, eşi Tatıana Stepanov'un (64) ise ağır yaralı olduğunu belirledi. Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu, jandarmanın dedektifleri JASAT ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, aynı odada konaklayan ve psikolojik sorunları olduğu bildirilen Dmitry Stepanov'un çekiçle başlarına vurarak babasını öldürdüğü, annesini ise ağır yaraladığı belirlendi.

Arif Kaplan

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