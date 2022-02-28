İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rus güçleri Berdyansk şehrinin kontrolünü ele geçirdi

Rus güçleri Berdyansk şehrinin kontrolünü ele geçirdi
Rus güçleri Berdyansk şehrinin kontrolünü ele geçirdi

Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya ordusu, liman şehri Berdyansk'ın kontrolünü ele geçirdi.

Rus güçleri Berdyansk şehrinin kontrolünü ele geçirdi - Tıkla İzle

Rusya ordusu, Ukrayna'ya yönelik saldırısını sürdürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov yaptığı açıklamada, Rus birliklerin Ukrayna'nın Zaporijya Oblastında yer alan liman şehri Berdyansk'ta kontrolü ele geçirdiğini duyurdu.

Berdyansk Belediye Başkanı Alexander Svidlo da Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, kentin şu anda Rus kontrolünde olduğunu açıkladı. Svidlo, Rus birliklerinin Pazar günü yerel saatle 15.50 civarında şehre kente girdiğini ve kısa bir süre sonra kent merkezine ulaştıklarını belirtti.

Svidlo, "Askerler saat 20.00'de belediye binasına girdi. Ruslar, tüm kamu binaların kontrolünü ele geçirdi" dedi.
Karadeniz kıyısındaki Berdyansk, yaklaşık 100 bin Ukraynalıya ev sahipliği yapıyor.

İLGİLİ HABER
Rusyanın saldırısında anaokulu vuruldu Rusya’nın saldırısında anaokulu vuruldu
İLGİLİ HABER
Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün bir araya gelecek Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün bir araya gelecek
İLGİLİ HABER
Ukraynada market rafları boş kaldı Ukrayna’da market rafları boş kaldı
İLGİLİ HABER
Ukraynalılar, Rus işgaline karşı bira fabrikasını molotof kokteyl fabrikasına çevirdi Ukraynalılar, Rus işgaline karşı bira fabrikasını molotof kokteyl fabrikasına çevirdi
İLGİLİ HABER
Ukraynaya tekrardan balistik füze saldırısı düzenlendi Ukrayna’ya tekrardan balistik füze saldırısı düzenlendi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.