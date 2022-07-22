Rus heyeti tahıl sevkiyatı anlaşmasına imza atmak için İstanbul'a geldi

Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM askeri heyetleri arasında 13 Temmuz'da İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirilmişti. Taraflar bu kez imza töreni için İstanbul'da bir araya geliyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantı öncesi konuya ilişkin dün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreninin bugün Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirileceği açıkladı.

İmzalar Dolmabahçe Ofisi'nde saat 16.30'da atılacak

Kararın açıklanmasının ardından imza törenine saatler kala Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, saat 13.30'da İstanbul Havalimanı'na indi. Moskova'dan gelen heyet, VIP terminalindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından havalimanından ayrıldı. Dolmabahçe Ofisi'nde saat 16.30'da gerçekleştirilecek toplantıda, Ukrayna ve Rusya taraflarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de hazır bulunacak.