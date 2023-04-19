Rus iş adamına ev hapsi veren İtalyan hakimlere disiplin soruşturması

Geçtiğimiz ay çıkarıldığı Milano Mahkemesi'nde ABD'ye iade edilmesine karar verilmesinden bir gün sonra Milano'nun güneyinde bulunan Basiglio'da tutulduğu evden kaçarak Rusya'ya firar eden Rus iş adamı Artem Uss hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan basınının konuyla ilgili iki kaynağa dayandırdığı haberde, İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio'nun ABD'ye iade edilmesine karar verilen Uss'a ev hapsi veren 3 hakim hakkında disiplin soruşturması başlattığı belirtildi. Bakan Nordio, Milano Temyiz Mahkemesi hakimlerini, başsavcılığın itirazına rağmen geçtiğimiz yıl kasım ayında şüpheliye ev hapsi verdikleri için "ağır ve affedilmez ihmalle" suçladı.

Elektronik kelepçe alarm verdi

Yaptırımları ihlal ederek Venezuela'dan petrol sevkiyatı ve banka dolandırıcılığı yapmak gibi suçlardan ABD'de yargılanması planlanan Uss'ın evden kaçmadan önce elektronik kelepçesinin uyarı verdiği ortaya çıktı. Uyarının ardından eve gelen polis, Uss'ın kaçtığını tespit etti.

İtalyan Ulusal Yargıçlar Birliği'nden tepki

Milano Mahkemesi konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, İtalyan Ulusal Yargıçlar Birliği (ANM) tarafından yapılan açıklamada ise Bakan Nordio'nun yargının bağımsızlığını baltaladığı belirtildi.

Nordio'nun yarın parlamentoda davayı meclis üyelerine resmi olarak bildirmesi bekleniyor.

Öte yandan savcılar, Rusya'nın Krasnoyarsk bölge valisinin oğlu olan Uss'ın mali kaynaklarını da inceleme altına aldı.

Ahmet Yıldız



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