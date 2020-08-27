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Rus istihbaratı askeri casusluk iddiasıyla bir komutana operasyon yaptı

Rus istihbaratı askeri casusluk iddiasıyla bir komutana operasyon yaptı
Rus istihbaratı askeri casusluk iddiasıyla bir komutana operasyon yaptı

Rus istihbaratı, Ukrayna’ya stratejik füzelerle ilgili bilgi aktardığı iddiasıyla bir komutanı gözaltına aldı.

Rus istihbaratı askeri casusluk iddiasıyla bir komutana operasyon yaptı - Tıkla İzle

Rusya'da askeri casusluk yaptığı iddia edilen bir komutana operasyon gerçekleştirildi. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın en çok stratejik ve uzun menzilli füze denemesi yaptığı ve konuşlandırdığı bölgelerden biri olan Barnaul Bölgesi'nde görevli kıdemli teğmenin Ukrayna'ya bilgi sızdırdığı şüphesiyle önce takibe başlandığı belirtildi. Takibin ardından birçok delil elde edildiği ve ardından Rus komutana operasyon yapılmasına karar verildiği ifade edildi. FSB elemanlarınca komutan elinde poşetlerle ilerlediği sırada operasyon gerçekleştirildi. Maskeli istihbarat elemanları komutanı yaka paça gözaltına aldıktan sonra soruşturma merkezine götürdü.

Soruşturulan komutanın ifadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edileceği ve komutanın askeri casusluk suçlamasından dolayı 20 yıl hapis cezası ile yargılanacağı öğrenildi.

Erhan Altıparmak

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