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Rus istihbaratı: 'Batı'nın izlerini işaret eden bulgular var'

Rus istihbaratı: 'Batı'nın izlerini işaret eden bulgular var'
Rus istihbaratı: 'Batı'nın izlerini işaret eden bulgular var'

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergei Naryshkin, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sızıntılara ilişkin, “Bu terör saldırısının organize edilmesi ve gerçekleştirilmesinde Batı’nın izlerini işaret eden bulgular var” dedi.

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında ikisi Danimarka, ikisi de İsveç kara sularında olmak üzere 4 sızıntı meydana gelmiş ve sabotaj iddiası ortaya atılmıştı. Sızıntıların meydana gelmesinin ardından Rusya ve Batılı ülkeler birbirini suçlamaya devam ediyor. Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergei Naryshkin konuya ilişkin açıklamasında, botu hatlarındaki sızıntıların sabotaj olduğunu ve buna Batı'nın da dahil olduğuna dair Rusya'nın kanıtları olduğunu söyledi. “Bu terör saldırısının organize edilmesi ve gerçekleştirilmesinde Batı'nın izlerini işaret eden bulgular var” ifadelerini kullanan Naryshkin, Rusya'nın ne tür bulgular elde ettiğini ise açıklamadı.

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