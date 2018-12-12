Rus istihbaratı, Çeçen Komutan Basayev'in ekibinden bir kişiyi yakaladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Çeçen Komutan Şamil Basayev ekibinde yer alan Şamil Kuzbulatov isimli bir kişiyi ele geçirdiği öğrenildi. Kırgızistan'da yaşadığı tespit edilen Kuzbulatov, FSB ve Kırgızistan güçlerince yapılan operasyonla yakalandı. Rusya'ya getirilen Kuzbulatov'ın Moskova'da hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

Ruslar tarafından 2004 yılında Rusya'da meydana gelen Beslan katliamının sorumlusu olarak gösterilen Basayev, 2006 yılında hayatını kaybetmişti. Rusya, Basayev'in Rus askerlerinin operasyonuyla öldürüldüğünü ileri sürmüş, ancak Çeçen direnişçiler Rusya'yı yalanlamıştı.

Erhan Altıparmak

