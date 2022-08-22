Rus istihbaratı, Darya Dugina suikastinin zanlısına ait görüntüler yayınladı

Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı gazeteci Darya Dugina'nın Rusya'nın başkenti Moskova'da bombalı saldırıda öldürülmesinin ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Dugina suikastinin zanlısı olarak belirlediği Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk'a ait görüntüleri yayınladı.

Görüntülerde, 12 yaşındaki kızıyla birlikte 23 Temmuz'da Rusya'ya giriş yapan Vovk sınır kapısında saçlarının sarı olduğu daha sonra Moskova'dan bir ev kiralayan Vovk'un sürekli olarak bu adrese girip çıkarken saç rengini değiştirdiği görüldü. Dugina'ya yönelik bombalı saldırının düzenlendiği gün ise Vovk bir araçla Rus sınır kapısından çıkış yaparak Estonya'ya geçiyor.

FSB, suikastçinin Vovk olduğunu açıklamıştı

FSB tarafından yapılan açıklamada, "Operasyonel ve keşif faaliyetleri sonucunda, Rus gazeteci Darya Dugina suikastı FSB tarafından açıklığa kavuşturulmuştur. Suikastin Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlandığı ve işlendiği, failin 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk olduğu belirlenmiştir" ifadeleri kullanılmış, Vovk'un 2010 doğumlu kızı Sofia Mihaylovna'nın da plana dahil olduğu açıklanmıştı.

FSB, kesin olarak suikasti Vovk'un işlediğini öne sürerken, Ukrayna ise Rusya'nın bu iddialarını reddediyor.

Ne olmuştu?

Moskova'nın Odintsova bölgesinde dün Rusya'nın en önemli siyaset uzmanlarından olan aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli konularda sürekli olarak fikirlerine başvurduğu Aleksandr Dugina'nın kızı Dugina'nın aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetmişti.

Aracın Dugina'nın babası Dugin'e ait olduğu ve asıl hedefin Dugin olduğu öne sürülürken, kızıyla birlikte bir organizasyon dönen Dugin'in son anda kızıyla araçlarını değiştirdikleri ve bu sayede suikasttan kurtulduğu iddia edilmişti.

Dugin, Rusça konuşulan bölgeler de dahil olmak üzere bazı bölgelerin Rusya Federasyonu altında birleştirilmesini savunduğu kızı Dugina ise babasının fikirlerini desteklediği ve Rusya'nın Ukrayna saldırılarını destek verdiği biliniyor.

Erhan Altıparmak

MOSKOVA (İHA) - Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), aracına bomba konularak öldürülen gazeteci Darya Dugina suikastinin faili olarak Ukrayna istihbaratını sorumlu tuttu.

Rusya'nın en önemli siyaset uzmanlarından olan aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli konularda sürekli olarak fikirlerine başvurduğu Aleksandr Dugina'nın kızı Darya Dugina'nın aracına bomba konularak öldürülmesinin ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) delillere dayandırarak olayın failini açıkladı. FSB, Dugina'ya düzenlenen suikastin arkasında Ukrayna istihbaratının bulunduğunu belirterek, "Operasyonel ve keşif faaliyetleri sonucunda, Rus gazeteci Darya Dugina suikastı FSB tarafından açıklığa kavuşturulmuştur. Suikastin Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlandığı ve işlendiği, failin 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk olduğu belirlenmiştir" dedi. Açıklamada ayrıca, Vovk'un 2010 doğumlu kızı Sofia Mihaylovna'nın da plana dahil olduğu bildirildi.

Suikast faili Estonya'ya kaçtı

Açıklamanın devamında suikasti gerçekleştiren Volk'un olaydan sonra kızıyla birlikte Estonya'ya kaçtığı aktarılarak, "Dugina cinayetinin organizasyonu ve Dugina'nın yaşam tarzı ile ilgili bilgi almak için Moskova'dan daire kiraladılar. Rusya'ya girişte Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde kayıtlı 982 DPR plakalı, Moskova'da Kazakistan'da kayıtlı 172AJD02 plakalı, Rusya'dan çıkışta ise Ukrayna'da kayıtlı AH7771IP plakalı araç kullandılar. Dugina'nın direksiyonunda olduğu Toyota Land Cruiser Prado marka araç uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Vovk, dün kızıyla Pskov bölgesi üzerinden Estonya'ya gitti" bilgileri verildi. Açıklamanın sonunda ise FSB'nin dosyayı Rusya Soruşturma Komitesi'ne aktardığı ifade edildi.

"Aracın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı''

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından dün yapılan açıklamada, Dugina'nın aracının altına bomba düzeneği kurulduğu aktarılarak, “Darya Dugina'nın aracının şoför koltuğu bölümünün alt kısmına bomba yerleştirildiği tespit edildi. Şu anda Rusya Soruşturma Komitesi Adli Birimler Müdürlüğü'nden uzmanların katılımıyla olay yerinde incelemeler devam ediyor. Tamamen yanan araç ise özel bir otoparka çekildi. Ayrıca soruşturma için fizik, kimya, biyoloji ve genetik uzmanları da görevlendirildi. Aracın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Elde edilen bilgilere göre, saldırının önceden planlandığı işlendiği düşünülüyor. Suçu işleyen ve bağlantıda oldukları kişilerin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor” sözlerine yer verilmişti.

Kiev reddetmişti

Olayın ardından tüm gözler Ukrayna'ya çevrilirken, Kiev tarafından yapılan açıklamada suikast iddiaları yalanlanmıştı.