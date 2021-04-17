Rus istihbaratı, Ukrayna konsolosunu gözaltına aldı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'un gözaltına alındığı bildirildi. Konsolos Sosonyuk'un bir Rus vatandaşından gizli bilgileri aldığı sırada gözaltına alındığı belirtilerek, “Rusya Federal Güvenlik Servisi, 16 Nisan'da St.Petersburg'da bir Rus vatandaşı ile görüşme sırasında Rus kolluk kuvvetlerinin veri tabanlarında ve Rusya FSB'sinde yer alan gizli nitelikteki bilgileri aldığı sırada Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u gözaltına aldı” denildi.

Ukraynalı konsolosun söz konusu faaliyetinin "diplomatik çalışma statüsüne aykırı" olduğu ifade edilen açıklamada, istihbarat teşkilatının Ukraynalı diplomata karşı uluslararası hukuka uygun tedbirler alacağı vurgulandı.

Rusya'nın gözaltı işlemine Ukrayna'dan cevap gecikmedi. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin yaptığı açıklamada, "Mevcut uygulamaya uygun olarak ve karşılıklılık ilkesi temelinde Ukrayna tarafı Rus diplomatlara yönelik misilleme hazırlığında" ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak

