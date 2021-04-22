Rus istihbaratından Kırım'da "casusluk" operasyonu: 2 gözaltı

Geçtiğimiz hafta Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u gizli bilgileri topladığı gerekçesiyle gözaltına alan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bugün de Kırım'da Ukrayna için casusluk yaptığı öne sürülen 2 kişiyi gözaltına aldı.

FSB tarafından yapılan açıklamada, Kırım'ın Akmescit şehrinde 2 Rus vatandaşının Rus ordusunun Karadeniz filosuna dair gizli verileri topladığı, bu bilgileri Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın istihbarat merkezine göndermeyi hedeflediği belirtildi. İsimleri açıklanmayan 2 Rus vatandaşının önce ifadesinin alındığı, daha sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

Casusluk yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 Rus vatandaşının 2 ay sonraki duruşma süresine kadar tutuklu kalacağı ve "vatana ihanet" suçlamasıyla 12 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacağı öğrenildi.

Erhan Altıparmak

