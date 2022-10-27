Rus kızın yüzü Türkiye'de güldü

Rusya'da yaşayan 22 yaşındaki Modelina Aleksandra, 12 yıl önce omurgasında eğrilik olduğunu fark etti. Ailesi ve yakınları tarafından birçok ülkeye tedavi için götürülen Aleksandra en sonunda Türkiye'nin yolunu tuttu. Her geçen gün omurgasındaki eğriliğin arttığını fark eden Aleksandra, yaptığı araştırmalar sonucu Bursa'ya geldi. Skolyoz eğriliğinin 60 derece olduğu tespit edilen Aleksandra, Robotik Skolyoz Cerrahisi ile sonunda sağlığına kavuştu.

Kısa sürede ayağa kalkan Aleksandra kontrolleri için geldiği doktoruna nasıl teşekkür edeceğini bilemedi. Yapılan tedaviden sonra yüzü gülen Aleksandra, “12 yaşındayken omurgamda eğriliğimin olduğunu fark ettik. Avrupa'da gitmediğim ülke kalmadı. Kullanmadığım krem ve korse kalmadı. 5 yılın üzerinde korse kullandım. Rusya'da doktorlar bana skolyozumu bir korse ile düzeltemeyeceklerini söyledikten sonra araştırmaya başladım.

Çünkü yaklaşık üç yıl öncesine kadar, skolyoz eğriliği rahatsız etmiyordu. Hiç acı çekmedim. Sadece kozmetik bir düzensizlikti. Ama üç yıl önce her şey değişti. Şiddetli ağrılarım başladı. Yarım saatlik yürüyüş benim için artık bir sorun oluyordu. Bir an önce omurgamı düzeltmek istiyordum. Hayat kalitemi yükseltmek istiyordum. En son olarak yaptığım araştırmalar sonunda Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Çünkü modern teknolojide son nokta olan Robotik Omurga Cerrahisinin sadece Türkiye'de Bursa'da olduğunu öğrendim” dedi.



Abdullah Çibir



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