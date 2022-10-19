Rus Komutan Surovikin: 'Ukrayna'da operasyon bölgesindeki durum gergin'

Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinden sorumlu komutanı Sergey Surovikin, Ukrayna'daki savaşın son durumuna ilişkin devlet televizyonuna ilk kez açıklamalarda bulundu. Komutan Surovikin, “Bir bütün olarak özel askeri operasyon bölgesindeki durumu gergin olarak tanımlayabiliriz. Düşman sürekli olarak Rus birliklerinin mevzilerine saldırmaya çalışıyor” diyerek zor kararlar alabileceklerine dikkat çekti. Surovikin, durumun özellikle güneydeki Herson şehri çevresinde zor olduğunu belirterek, “Rus ordusu, her şeyden önce Herson nüfusunun güvenli bir şekilde tahliyesini sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Surovikin, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin NATO komutanlığı hem Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde hem de sivil nüfus arasında herhangi bir zayiata bakılmaksızın uzun süredir Kiev rejiminden Herson yönünde saldırı operasyonları talep ediyor” diyerek Rus ordusunun Kiev'in Herson bölgesinde "yasaklanmış" savaş yöntemlerini kullanma planlarının farkında olduğunu da belirtti.

Surovikin, “Yani Ukrayna, Dinyeper Nehri üzerinde bulunan Kakhovka hidroelektrik santraline büyük bir saldırı, Herson'a büyük roket ve topçu saldırıları hazırlıyor. Bu eylemler, bu büyük sanayi merkezinin altyapısının tahrip olmasına ve sivil nüfus arasında büyük kayıplara yol açabilir" şeklinde konuştu. Surovikin, Ukrayna'nın Rus ordusunu görevlerinden uzaklaştırmak için tüm gücünü cepheye aktardığını, bu gücün büyük çoğunluğunun “uygun şekilde eğitilmemiş bölgesel savunma birimleri” olduğunu öne sürdü.

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