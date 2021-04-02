Rus mahkemesinden Twitter'a 3.2 milyon Ruble para cezası

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından sosyal medya platformu Twitter'a açılan dava, başkent Moskova'da yer alan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Twitter üzerinden yayınlanan yasaklı paylaşımların kaldırılmaması ve Rusya'daki yasal mevzuata uyulmaması gerekçesiyle Twitter'ı 3 milyon 200 bin ruble (340 bin Türk Lirası) para cezasına çarptırdı.

Rusya'daki Navalny'e destek gösterilerinden sonra yapılan paylaşımları kaldırmayan Twitter, şu ana kadar 8.9 milyon Ruble (950 bin TL) para cezasına çarptırılmış oldu.

Erhan Altıparmak

