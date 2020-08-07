Rus milli kaleci Darina Shulega, Muratpaşa'da

Türkiye'de kadın hentboluna kazandırdığı oyuncular, yaşadığı şampiyonluklar ve Avrupa'da elde ettiği başarılarla bir ekol oluşturan Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, 24 yaşındaki Rus kaleci Darina Shulega'yı kadrosuna kattı. Darina için Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyespor hentbol şube sorumlusu Özcan Yılmaz ve Kulüp yöneticisi Ahmet Öztürk'ün katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak Türkiye'de amatör sporlara sporcu yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi. Muratpaşa'da 19 branşta 7'den 70'e herkese spor yapma imkanı sağladıklarını belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Belediyemizin adını taşıyan kulübümüz bünyesinde Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde başarılarıyla Antalya'mıza gurur veren bir takımımız var. Bu yıl 20 yaş ortalamasında bir takımla şampiyonluğa oynayacağız. Ancak Türkiye'nin sporcu yetiştirmekte büyük güçlükleri, sosyo-politik tutum ve davranış anlamında eksiklikleri var. Yeterince sporcu yetiştiremiyoruz. Özellikle kadın hentbolunda ciddi bir kaleci boşluğu var. Çok iyi kaleciler yetiştireceğiz. Buna namzet ciddi sporcu altyapımız var. Ancak, Türkiye'mizi Avrupa temsil edeceğimizi de düşünerek bir yetkin, kariyerli bir kaleciyle takımızı takviye etmek istedik. Bir iki yıl için buna ihtiyacımız oldu. Gelecek yıllarda kaynaktan yetiştirdiğimiz sporcularımızla yolumuza devam edeceğiz.”

"Umarım sezonu oynarız"

Hentbol Şube Sorumlusu Yılmaz ise iyi bir sezonun Muratpaşa Belediyesi'ni beklediğini belirterek, “Darina'ya ‘Hoş geldin' diyor başarılarının devamını diliyoruz” dedi. Darina ise başka bir ülkeye geldiği için ilk başta çok heyecanlı olduğunu belirtirken takımdaki arkadaşlık ve Muratpaşa'da oluşturulan hentbol ortamı sayesinde kendisini konforlu ve rahat hissettiğini söyledi. Darina, “Umarım geçen sezon gibi olmaz. Sezonu tamamıyla oynama imkanı buluruz. Tekrar hentbol oynayacağımız için mutluyum” diye konuştu.

Rus kaleci, konuşmaların ardından kendisini kırmızı-beyazlı yapan sözleşmeyi imzalarken Belediye Başkanı Uysal'da takımın yeni oyuncusuna formasını verdi.

Kale Darina'ya emanet

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, bu sezon Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde ve EHF Kupası'nda 18 yaşında 9 oyuncusu bulunan 20 yaş ortalamasına sahip bir kadroyla mücadele edecek. Takıma bu sezon Gülsüm Güleçyüz, İrem Köseler, Merve Özkaşıkçı, Ayşenur Şenöz, Hatice Özdemir ve Zeynep Ersöz katılırken Paşanın Meleklerinin son transferi Darina, Rusya'nın Kuban takımından kadroya dahil oldu. 1 metre 83 santimetre boyundaki Darina, ülkesinde genç milli takım forması da giydi.