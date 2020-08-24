Rus milyarderin mavi sarayı Bodrum'a demir attı

Rus milyarder Andrei Skoch milyon dolarlık yatı “Madame Gu” ile Yunan adalarını gezdikten sonra Bodrum'a geldi. Mavi saray olarak da bilinen yat, Salih Adası'na demir attı. Milyarder Rus iş adamı Andrei Skoch'un, eşi Elana ile birlikte geldiği öğrenildi.

Su sporları yaptılar

Önceki gün Yunan adalarını yatlarıyla gezen çift rotasını Bodrum'a çevirdi. Salih Adası'na demir atan çiftin gün boyu su sporları yaptığı görüldü. Jetskiye binen çift denize de girip Bodrum'un serin sularının tadını çıkardı.

Mavi saray

400 milyon dolar değer biçilen, 100 metrelik “Madame Gu” isimli yatın içerisinde yok yok. 6 kabinli 18 kişilik yatın içerisi ise adeta mini bir saray. Bir helikopter pisti bulunan yatta, jakuziler, spor salonu, çalışma odası, asansör, eğlence merkezi, restoranlar, sauna, buhar odası, jetskiler ve alt kısmında ise 2 aracın sığacağı garaj bulunuyor.

Eren Ayhan

