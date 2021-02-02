Rus muhalif lider Navalny, 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Almanya'daki tedavisinin ardından 17 Ocak'ta Rusya'ya döndükten sonra tutuklanan Rus muhalif lider Alexei Navalny, Rusya Federal Cezaevi Servisi'nin (FSIN) Navalny'nin ertelenen hapis cezasının tamamlanması için Moskova Simonov Bölge Mahkemesi'ne müracaat etmesinin ardından başkent Moskova'da mahkemeye çıkarıldı. Navalny geçici olarak tutuklu bulunduğu cezaevinden yerel saatle 11:00'de mahkeme salonuna getirildi. Duruşmaya Navalny'nin eşi duruşmaya eşi Yulia Navalnaya ve avukatları katıldı.

Navalny'den duruşmada “Putin'in sarayı” çizimi

Navalny yargılandığı davada ilginç görüntüler verirken, en dikkat çeken anlar ise Navalny'nin, “Putin'in sarayı” imalı çizimi oldu. Navalny, Rusya'nın güneyindeki Gelencik tatil kasabasındaki sarayın Putin'e ait olduğunu öne sürmüş ve tüm dünyada bu iddia geniş yankı uyandırmıştı. Kremlin tarafından reddedilen iddianın arkasında duran Navalny, duruşma sırasında kendi bölümünde otururken elindeki kalem ve kağıt ile “Putin'in sarayı” yazdığı ve saray resmi olan kağıdı mahkemedekilere gösterdi.

Yabancı diplomatlar davayı takip etti

Navalny'nin ertelenen hapis cezasının uygulanmasını talep eden FSIN temsilcisi, Navalny'nin, 24 Eylül 2020 tarihinden beri nerede olduğunun bilinmediğini ve toplamda 50'den fazla denetimli serbestlik kuralını ihlal ettiğini öne sürdü. Navalny'nin yargılandığı davayı Avrupa Birliği temsilcileri, ABD, İngiltere, Almanya, Danimarka, Litvanya, Letonya, İsveç, İsviçre, Norveç, Kanada, Bulgaristan, Finlandiya, Japonya, Avusturya ve Çekyalı diplomatlar takip ederken, davanın görüldüğü sırada bu detay Kremlin Sarayı tarafından da eleştirildi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov yabancı diplomatların duruşmaları yakından takip etmesinde herhangi bir yasal engel olmadığını fakat yabancı diplomatların Rusya'nın iç meselelerine karışmaması gerektiğini belirtti.

Navalny için karar verildi

Görülen duruşmada savcı, daha önce 3,5 yıllık hapis cezasının Navalny'nin denetimli serbestlik kurallarına uymadığı gerekçesiyle uygulanmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise savcının talebini kabul ederek, Navalny'nin 3,5 yıllık hapis cezasını onadı. Mahkeme kararına göre, Navalny'nin 10 aylık ev hapsi cezası düşülerek, 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Navalny'nin avukatları karara itiraz edecek

Mahkemenin ardından Navalny, tekrardan geçici olarak tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi. Duruşmadan sonra adliyeden ayrılan Navalny'nin avukatları kısa bir açıklama yaparak, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini belirterek, itiraz dilekçesinin yarın teslim edileceğini açıkladı.

300'den fazla kişi gözaltına alındı

Navalny'nin duruşması devam ederken, polis olası protestolara karşı adliye binası çevresine kimseyi yaklaştırmadı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı duruşmada, bina çevresinde sadece gazetecilere izin verildi. Kitlesel olarak herhangi bir protesto gösterisi gerçekleştirmezken, polis bireysel olarak bina çevresinde dolaşanları gözaltına aldı.

Navalny'nin hukuk ofisi tarafından yapılan açıklamada, duruşma sırasında adliye binası çevresinde protestocu olduğundan şüphelenilen 300'den fazla kişinin polis tarafından gözaltına alındığı duyuruldu.

Soruşturma 2012'de başlatılmıştı

2012 yılında Rusya Soruşturma Komitesi tarafından başlatılan soruşturma neticesinde Navalny ve kardeşi Oleg Navalny bir Alman kozmetik şirketini kendi şirketleri üzerinden 50 milyon ruble (4 milyon 700 bin TL) zarara uğratmak suçlamasıyla yargılanmış, 2014 yılında Navalny kardeşleri 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yapılan itirazlar sonrasında Navalny'ye 10 ay ev hapsi cezası ve denetimli serbestlik uygulanması kararı verilmiş, cezanın geri kalan süresi ise ertelenmişti.

Alman kozmetik şirketi Navalny'nin kendi şirketlerini zarara uğratmadığını beyan etse de mahkeme tarafından Navalny'ye ceza verilmesi üzerine Navalny'nin avukatları defalarca AİHM'e başvurmuştu.

Erhan Altıparmak



