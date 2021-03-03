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Rus muhalif lider Navalny: 'Benim için her şey yolunda'

Rus muhalif lider Navalny: 'Benim için her şey yolunda'
Rus muhalif lider Navalny: 'Benim için her şey yolunda'

Rus muhalif lider Alexei Navalny, güvenlik gerekçesiyle sevk edildiği yeni cezaevinden destekçilerine gönderdiği mesajda, "Benim için her şey yolunda" dedi.

Rusya'ya dönüşü sırasında gözaltına alınan ve ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Moskova'daki bir cezaevine gönderilen Rus muhalif lider Alexei Navalny, Moskova'da Navalny destekçileri tarafından düzenlenen protesto gösterilerinin ardından güvenlik gerekçesiyle Vladimir Bölgesi'ndeki Kolçugino şehrinde bulunan bir cezaevine yerleştirilmişti. Sevk edildiği cezaevinden destekçilerine durumuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Navalny, “Bir mahkuma Vladimir Oblastı denildiğinde üzülür. Çünkü buradaki yerel kurumların itibarı genelde böyledir. Fakat benim için her şey yolunda. Henüz hiç mektup almadım ve dış dünyada neler olup bittiğini Moskova'da olduğum zamandan daha az biliyorum” ifadelerini kullandı.

Kendisinin henüz sosyal aktivitelerde bulunamadığını ifade eden ve bulunduğu cezaevinin şartlarını eleştiren Navalny, "Kütüphaneye henüz ulaşamadım. Tek eğlence hapishanenin yemek tezgahında Haute Cuisine yemeği üzerine yeni denemeler. İster inanın ister inanmayın, kraker kurutuyoruz ve bu kadar heyecan verici olacağını hiç düşünmemiştim" dedi.

Erhan Altıparmak
 

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