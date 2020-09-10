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Rus muhalif Navalny, hastanede ziyaretçi kabul etmeye başladı

Rus muhalif Navalny, hastanede ziyaretçi kabul etmeye başladı
Rus muhalif Navalny, hastanede ziyaretçi kabul etmeye başladı

Almanya'nın Berlin kentinde tedavi gören Rus muhalif Alexey Navalny, tedavi gördüğü Charité hastanesinde ziyaretçi kabul etmeye başladığı duyuruldu.

Almanya'nın Berlin kentinde tedavi gören Rus muhalif Alexey Navalny, tedavi gördüğü hastanede ziyaretçi kabul etmeye başladı. Doktorlar, Navalny'nin tam sağlığına kavuşabilmesinin vücudundan sinir gazının atılması ve zarar gören organların yeniden sağlığına kavuşmasının zaman alacağı belirtildi. Navalny'nin ziyaretçi kabul etmesiyle birlikte Berlin polisi de hastanede ve çevresinde koruma önlemleri arttırdı.

Berlin polis sözcüsü, Navalny'nin tedavi gördüğü hastanede koruma tedbirleri arttırıldığını, koruma sorumluluğunun Federal İçişleri Bakanlığı ve Federal Kriminal Polis Dairesi'nden Berlin polisine devredildiğini açıkladı. Tomsk kentinden 20 Ağustos'ta Moskova'ya dönerken uçakta fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan muhalif lider Alexei Navalny, 22 Ağustos'ta tedavisi için Almanya'nın başkenti Berlin'e getirilmişti. Geçtiğimiz 2 Eylül'de ise Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Navalny'nin Novichok tipi sinirleri etkileyen bir zehir çeşidi olan sinir gazı ile zehirlendiğini duyurmuştu.

Mehmet Koca

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