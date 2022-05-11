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Rus ordusu Azovstal fabrikasını vurmaya devam ediyor

Rus ordusu Azovstal fabrikasını vurmaya devam ediyor
Rus ordusu Azovstal fabrikasını vurmaya devam ediyor

Rus ordusunun Ukrayna’nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikasına saldırıları devam ediyor.

Rus ordusu Azovstal fabrikasını vurmaya devam ediyor - Tıkla İzle

Rus ordusu tarafından kuşatma altında olan Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikasına Rus güçlerinin saldırılar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde fabrikada bulunan tüm sivillerin tahliye edilmesinin ardından Azov Taburu ve Ukrayna ordusuna bağlı askerler Rus ordusunun teslim ol çağrılarına olumsuz yanıt vererek, fabrikadan ayrılmamış ve direnişe devam etmeye karar vermişti.

Mariupol Belediye Başkanının Danışmanı Petro Andriushchenko, Azovstal fabrikasına düzenlenen Rus saldırısı ait yeni bir görüntü yayınlayarak, fabrikanın sadece hava saldırıları ile vurulmadığını karadan da hedef alındığını ifade etti.

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