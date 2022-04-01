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Rus ordusu, Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nden çekildi

Rus ordusu, Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nden çekildi
Rus ordusu, Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nden çekildi

Ukrayna Yasak Bölge Yönetimi Devlet Ajansı, Rus ordusunun Çernobil Nükleer Enerji Santrali’nin kontrolünü ajans yönetimine geri devrettiğini duyurdu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 36'ıncı gün geride kalırken, Rus ordusu işgal ettiği Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nin yönetimini yeniden Ukrayna'ya devretti. Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Yasak Bölge Yönetimi Devlet Ajansı, "Resmi olarak açıklıyoruz, Rus ordusunun santralde çıkışı başladı ve tamamen çıktılar. Dokümanlar santral çalışanları ve Rus askerleri tarafından imzalandı. Rus askeri çıkarken kıymetli eşyaları ve araçları çalıyor. Santralin durum değerlendirmesi Ukraynalı özel ekipler tarafından patlayıcı olup olmadığının kontrolü yapıldıktan sonra gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Bekir Keskin
 

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