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Rus ordusu Harkov'da yerleşim yerlerini vurdu

Rus ordusu Harkov'da yerleşim yerlerini vurdu
Rus ordusu Harkov'da yerleşim yerlerini vurdu

Rusya ordusu, saldırılarını yoğunlaştırdığı Harkov'da sivil yapıları hedef aldı. Saldırılardan biri, araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Rus ordusu Harkov'da yerleşim yerlerini vurdu - Tıkla İzle

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu dün akşam saatlerinden bu yana Harkov'u bombalıyor. Sabah saatlerine kadar devam eden ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırılar sonucu konutlar, idari binalar, sağlık ve eğitim kurumları kullanılamaz hale geldi.

Semavi Yüz Kahramanları Meydanında bulunan konutlarda saldırı sonrası yangın çıkarken, acil durum ekipleri alevlere müdahale etti. Harkov Belediye Meclisine göre Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana 48 eğitim kurumu da saldırılar nedeniyle yerle bir oldu.

Saldırı anı kamerada

Saldırılardan biri, yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırıyla birlikte aracın savrulduğu görülüyor.

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