Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile müzakere ihtimali nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Ukrayna'daki ilerleyişi durdurma talimatı verdiğini söyledi. Peskov, Kiev'in müzakereyi reddetmesi nedeniyle Rus ordusunun ilerleyişine devam ettiğini belirterek, “Ukrayna yönetimiyle yapılması beklenen müzakereler nedeniyle Rusya Başkomutanı ve Devlet Başkanı, dün ana Rus güçlerinin ilerleyişini durdurması yönünde emir verdi. Fakat Ukrayna tarafının müzakereyi reddetmesi nedeniyle bu sabah ana Rus güçlerinin ilerleyişi harekat planına uygun olarak yeniden başladı" dedi.

Peskov ayrıca, Putin'in orduya verdiği ilerleyişin durdurulması emri sonrasında Rus ordusu ile Ukrayna'daki milliyetçi gruplar arasındaki çatışmalara devam edildiğini söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi: “Rusya ile müzakere koşullarını kabul edilemez olduğu için reddettik”

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından sonra Moskova ve Kiev tarafı dün müzakere masasına oturabileceklerini açıklarken, Rusya müzakerenin adresini Minsk olarak gösterdi.

Bugün Rusya, Kiev'in müzakereleri reddettiğini belirtirken, Ukrayna'dan bu konuya dair açıklama geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich yaptığı açıklamada, “Rus tarafının aracılar ile sunduğu müzakere koşulları bizim için kabul edilemezdi. Bu bizi teslim olmaya zorlamak için bir girişimdi. Kendilerine muhtemel barış anlaşmasının şartlarının, Türkiye'de mümkün olduğunu işaret ettik” dedi.



Erhan Altıparmak