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Rus ordusu, lazer güdümlü füze ile Ukrayna birliklerinin alanını imha etti

Rus ordusu, lazer güdümlü füze ile Ukrayna birliklerinin alanını imha etti
Rus ordusu, lazer güdümlü füze ile Ukrayna birliklerinin alanını imha etti

Ukrayna hedeflerine stratejik saldırılar düzenleyen Rus ordusu bu kez Ukrayna ordusuna ait bir alanı lazer güdümlü füzeler ile imha etti.

Rus ordusu, lazer güdümlü füze ile Ukrayna birliklerinin alanını imha etti - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna saldırılarında son dönemlerde sıkça stratejik füzelerle operasyonlar gerçekleştirilirken, Rusya Savunma Bakanlığı lazer güdümlü füze ile Ukrayna ordusuna ait bir alanın imha edildiğine dair görüntüler paylaştı. Operasyonla ilgili bilgi veren bakanlık, insansız hava araçları ile önce Ukrayna ordusuna ait bir alanın tespit edildiğini daha sonra lazerle vurulacak hedefin işaretlenerek Krasnopol isimli lazer güdümlü topçu füzesi ile atış yapıldığını belirtti. Görüntülerde, Rus füzesinin vurduğu Ukrayna ordusuna ait askeri alanın saniyeler içerisinde patladığı görüldü. Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca vurulan alanı, "Ukraynalı milliyetçi grupların kalesi" olarak aktarırken, hedefin Ukrayna'nın hangi kentinde bulunduğuna dair bilgi verilmedi.

Erhan Altıparmak
 

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