İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rus ordusu Luhansk'ta yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü

Rus ordusu Luhansk'ta yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü
Rus ordusu Luhansk'ta yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü

Rusya’nın Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü belirtildi

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde yer alan Lysychansk şehri güne hava saldırıları ile uyandı. Sabah yerel saatle 06.30'da şehrin farklı noktalarına saldırı gerçekleştirildi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, birçok binanın hasar gördüğü saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ekipler tarafından enkaz altında kalan 5 kişinin kurtarıldığı, 8 kişinin ise tahliye edildiği kaydedildi.

Saldırının ardından çıkan yangın nedeniyle yeşil alanlar küle döndü. Şehrin farklı bölgelerinde sıcak çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Abdullah Ünver
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.