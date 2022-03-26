Rus ordusu, Slavutiç Belediye Başkanı'nı kaçırdı

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını 31 gündür sürdürüyor. Kiev Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı Oleksandr Pavlyuk, sabah saatlerinde Rus askerlerinin girdiği Slavutiç şehrinin Belediye Başkanı Yuriy Fomiçev'i kaçırıldığını duyurdu.

Şehre gelerek, şehir hastanesini ele geçiren Rus askerlerine yönelik açıklama yapan Pavlyuk, “Şehrin sakinleri milli sembollerle sokağa inerek miting yaptı. Şehir meydanında toplanan halk, Slavutiç'in Ukrayna olduğunu vurguladı. Ruslar havaya ateş açtı ve ses bombaları attı. Ancak bu kalabalığı dağıtmıyor ve halk tam tersine daha fazla toplanıyor. Rus ordusunun işgal ettiği hastaneye doğru yürümeye başladılar. Son bilgilere göre Belediye Başkanı Yuriy Fomiçev işgalcilerce esir alındı” ifadelerini kullandı.

Bekir Keskin

