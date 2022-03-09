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Rus ordusu, Ukrayna'nın Jitomir ve Harkov kentlerindeki askeri noktaları vurdu

Rus ordusu, Ukrayna'nın Jitomir ve Harkov kentlerindeki askeri noktaları vurdu
Rus ordusu, Ukrayna'nın Jitomir ve Harkov kentlerindeki askeri noktaları vurdu

Rusya, Ukrayna'nın Jitomir kentindeki bir askeri kışlaya savaş uçakları ile roket saldırısı düzenlerken, Harkov kentindeki bir askeri üsse ise hava saldırısı düzenleyerek askeri üssü tamamen imha etti.

Rus ordusu, Ukrayna'nın Jitomir ve Harkov kentlerindeki askeri noktaları vurdu - Tıkla İzle

Rusya, birkaç gündür sivillerin Ukrayna'nın kentlerinden tahliyesi için ateşkes rejimi uygularken, ülkenin bazı kentlerinde ise saldırılarına devam ediyor. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın bazı kentlerine saldırılar gerçekleştirirken son hedefler Jitomir ve Harkov kentleri oldu. Gece saatlerinde Rus askerleri tarafından Jitomir kentindeki bir askeri kışla hedef alındı. Rus savaş uçaklarından gönderilen roketlerle vurulan bina kısmen çöktü. Binadaki birçok kişi kurtarılmaya çalışılırken, saldırının ayrıntılarına ilişkin Jitomir Belediye Başkanı Sergey Sukhomlin'den açıklama geldi. Sukhomlin, "Size söylüyorum bu binada askerler yoktu. Siviller vardı" ifadelerini kullandı. Binada kalanların asker değil sivil olduğunu savunan Sukhomlin şuana kadar ölü haberi almadıklarını, bazı sivillerin ise yaralandığını aktardı.

Harkov'da askeri üs imha edildi

Gece saatlerinde bir başka hedefte Harkov oldu. Harkov'a bağlı Balakliya'da bulunan Ukrayna'ya ait bir askeri üs, Rus savaş uçakları tarafından vuruldu. Bu saldırıda Ukrayna üssünün tamamen imha edildiği bilgileri alınırken, Rus birliklerinin Harkov'daki Zmiev karayolunun kontrolünü ele geçirmek için de bu bölgeye operasyonlar yaptığı öğrenildi.

Erhan Altıparmak
 

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