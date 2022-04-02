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Rus ordusundan temizlenen Buça'daki yıkım görüntülendi

Rus ordusundan temizlenen Buça'daki yıkım görüntülendi
Rus ordusundan temizlenen Buça'daki yıkım görüntülendi

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça, Rus askerlerinden temizlendikten sonra görüntülendi. Birçok ev, iş yeri ve aracın kullanılamaz hale geldi.

Rus ordusundan temizlenen Buça'daki yıkım görüntülendi - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 38. günde devam ederken, Ukrayna ordusu direnişi sürdürüyor. Başkent Kiev yakınlarında bulunan ve Rus ordusunun ciddi hasar verdiği Irpin, Gostomel'in komşusu olan Buça, Rus askerlerinden temizlendikten sonra görüntülendi. Bazı Ukraynalıların geri dönmeye başladığı kentte Rus ordusunun ardından büyük yıkım bıraktığı, birçok ev, iş yeri ve aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

"Askerlerimiz Ukrayna bayraklarıyla Buça'da"

Buça milletvekili İrina Ukraintseva, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Bizim askerlerimiz Ukrayna bayrakları ile artık Buça'da. Buça halkı, söyleyecek söz yok. İnsanlar arıyor, yazıyor. Nefes almamız bile kolaylaştı" ifadelerini kullanarak yaşadığı sevinci dile getirdi.

Bekir Keskin
 

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