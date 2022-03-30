İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rus ordusundan temizlenen Irpin görüntülendi

Rus ordusundan temizlenen Irpin görüntülendi
Rus ordusundan temizlenen Irpin görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde Rus ordusundan temizlenen Irpin’deki son durum görüntülendi.

Rus ordusundan temizlenen Irpin görüntülendi - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 35'nci gününde devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yer aldığı bölgede bulunan Irpin, geçtiğimiz günlerde Rus ordusundan temizlenmişti. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından Irpin'deki son durum görüntülendi. Şehirdeki çok sayıda binana yıkıldığı ve sokaklarda çok sayışa cansız beden olduğu görüldü.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Vadim Denisenko yaptığı açıklamada, şehrin tuzaklarla dolu olduğunun altını çizerek, "Çok fazla mayın var. Sokaklardaki cesetler bile mayınlı. Bundan dolayı evlerine dönmek isteyenlerden ricamız lütfen acele etmesinler. Şehre dönmenin mümkün olduğu zamanı resmi olarak bildireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bekir Keskin

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.