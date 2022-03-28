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Rus ordusunun düşürülen Su-35 savaş uçağının görüntüleri yayınlandı

Rus ordusunun düşürülen Su-35 savaş uçağının görüntüleri yayınlandı
Rus ordusunun düşürülen Su-35 savaş uçağının görüntüleri yayınlandı

Ukrayna ordusunun 24 Mart’ta düşürdüğü Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait Su-35 tipi askeri savaş uçağının enkazının ve pilotunun görüntüleri yayınlandı.

Rus ordusunun düşürülen Su-35 savaş uçağının görüntüleri yayınlandı - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları aralıksız devam ediyor. Ukrayna ordusu tarafından 24 Mart'ta Rusya'ya ait Su-35 savaş uçağının düşürüldüğü görüntüler yayınlandı. Harkov bölgesine bağlı İzüm kenti yakınlarında bir arazide düşürülen uçağın alevler içinde kalarak büyük hasar aldığı görüldü. Uçağın pilotunun ise sağ olarak kurtulduğu ve esir alındığı öğrenildi.

"Koordinatları telefonla verdiler"

Düşürülen uçağın pilotu Sergey Sergeyeviç, "Ukrayna topraklarına uçuş yapma emrini sana kim verdi" sorusuna, "Telefonla koordinatlar verildi. Konvoyların güvenliğini sağlamak ve verilen koordinatları vurmak için uçuşlar yaptım" cevabını verdi.

Bekir Keskin
 

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